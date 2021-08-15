RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є жертви

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні вранці у Центральному районі Дніпра пролунав вибух у двоповерховому будинку. Встановлено, що в приміщенні на першому поверсі будинку на вулиці Шмідта стався вибух газоповітряної суміші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпра.

В результаті вибуху загинули чоловік та жінка. В момент вибуху вони перебували в квартирі.

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи, кваліфікувавши подію як нещасний випадок та службову недбалість. Наразі поліція з'ясовує всі причини та обставини трагедії.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроВибух