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В центре Днепра повалили Ханукию. Полиция открыла дело

Автор: Анастасия Рокитна

Неизвестные повалили ханукальный светильник (Ханукию), установленный на Европейской площади в Шевченковском районе Днепра. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Это произошло 29 ноября около 5:55. Неизвестные лица, подойдя к Ханукие, повалили ее и убежали.

Следователи отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие, принимаются меры по установлению и розыску причастных лиц.

Отметим, Ханука - еврейский восьмидневный зимний праздник. В 2021 году приходится на 28 ноября - 6 декабря.

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Днепр