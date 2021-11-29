RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У центрі Дніпра повалили Ханукію. Поліція відкрила справу

Автор: Анастасія Рокитна

Невідомі повалили ханукальний світильник (Ханукію), встановлений на Європейській площі в Шевченківському районі Дніпра. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Подія сталась 29 листопада близько 5:55. Невідомі особи, підійшовши до Ханукії, повалили її та втекли.

Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб.

Зазначимо, Ханука - єврейське восьмиденне зимове свято. У 2021 році припадає на 28 листопада - 6 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро