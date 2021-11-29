У центрі Дніпра повалили Ханукію. Поліція відкрила справу

Невідомі повалили ханукальний світильник (Ханукію), встановлений на Європейській площі в Шевченківському районі Дніпра. Відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Подія сталась 29 листопада близько 5:55. Невідомі особи, підійшовши до Ханукії, повалили її та втекли.
Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство, вживаються заходи щодо встановлення та розшуку причетних осіб.
Зазначимо, Ханука - єврейське восьмиденне зимове свято. У 2021 році припадає на 28 листопада - 6 грудня.