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В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу (видео)

Фото: в центре Черновцов снесли памятник красноармейцу (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

В центре Черновцов всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Однако уничтожать его не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Черновицкого горсовета.

"Дольше "возились" с документами. Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении.

В горсовете пояснили, что демонтажу предшествовали публичные консультации, власть "учла мнение каждого, кто готов был им делиться".

"Тогда абсолютное большинство просило забрать памятник - это мы и сделали! Также часть просила создать условный "парк тоталитаризма" или "парк нацизма" и переместить солдата туда", - отметили в сообщении.

Указано, что сейчас местные власти работу над этой инициативой с Министерством культуры.

"На последок. Что же будет вместо солдата - также будем решать все вместе, но уже после нашей победы", - добавляют в горсовете.

Напомним, недавно власти Черновцов заявили, что приняли решение перенести советские памятники из центра города в другое место.

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Черновцы