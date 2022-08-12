У центрі Чернівців знесли пам'ятник червоноармійцю (відео)

"Довше "возилися" з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце", - йдеться в повідомленні.

У міськраді пояснили, що демонтажу передували публічні консультації, влада "врахувала думку кожного, хто готовий був нею ділитися".

"Тоді абсолютна більшість просила забрати пам‘ятник - це ми і зробили! Також частина просила створити умовний "парк тоталітаризму" чи "парк нацизму" та перемістити солдата туди", - зазначили в повідомленні.

Вказано, що наразі місцева влада працю над цією ініціативою з Міністерством культури.

"На останок. Що ж буде замість солдата - також вирішуватимемо всі разом, але вже після нашої перемоги", - додають в міськраді.

Нагадаємо, нещодавно влада Чернівців заявила, що прийняла рішення перенести радянські пам'ятники з центру міста в інше місце.

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