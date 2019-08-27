В центре Черновцов обрушился дом

В центральной части города Черновцы обрушилась стена жилого дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана.

Сообщается, что обвал фасадной стены произошел вечером в понедельник, 26 августа, в частном доме по улице Русской 66. Во время обвала в доме находилась хозяйка с детьми. В результате происшествия никто не пострадал.

"Владельцы решили сделать гидроизоляцию дома, пока идут ремонтные работы на ул. Русской. Фундамент ленточный, из бутового камня. Видимо, поэтому стена и обрушилась. В это время дома находилась хозяйка с детьми. Все успели вовремя выйти, никто не пострадал", - сообщил Продан.





Фото: последствия обрушений (molbuk.ua)

Напомним, в июле РБК-Украина сообщало, что во Львове во время проведения аварийных работ в детском саду на рабочего упала бетонная стена. От полученных травм рабочий погиб.

Также сообщалось, что в Индии произошел обвал на стройке, причиной которого стали сильные проливные дожди и порывы ветра. В результате происшествия погибло как минимум 15 человек, из которых 3 ребенка.