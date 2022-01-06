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В центре Алматы идет операция силовиков: военные открыли огонь из автоматов

Автор: Александр Белоус

В центре Алматы идет операция силовиков против жителей Казахстана, вышедших на протест. Военные стреляют из автоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в СМИ.

Как заявили в департаменте полиции города, антитеррористическая операция проходит в эти минуты в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.

Ранее сообщалось, что в Алматы началась масштабная зачистка. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные.

Кроме того, полиция сообщила, что попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на четверг, а "десятки нападавших ликвидированы".

Ранее комендатура Алматы объявила о начале антитеррористической операции в городе.

Кроме того, сообщалось, что военные выбили протестующих из аэропорта Алматы.

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Казахстан