В центре Алматы идет операция силовиков: военные открыли огонь из автоматов

В центре Алматы идет операция силовиков против жителей Казахстана, вышедших на протест. Военные стреляют из автоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в СМИ.

Как заявили в департаменте полиции города, антитеррористическая операция проходит в эти минуты в одном из районов Алматы, где находятся административные здания.

Ранее сообщалось, что в Алматы началась масштабная зачистка. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные.

Кроме того, полиция сообщила, что попытка штурма здания полиции Алма-Аты была предпринята в ночь на четверг, а "десятки нападавших ликвидированы".