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В центре Афин прогремел взрыв в жилом доме

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Греция, Среда 26 января 2022 14:29
В центре Афин прогремел взрыв в жилом доме Фото: последствия взрыва в девятиэтажном жилом доме в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В результате масштабного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин пострадали люди. Причиной стала утечка бытового газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Три человека пострадали в результате сильного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин. Возник мощный пожар, взрывной волной выбиты стекла в зданиях на расстоянии 200 метров, повреждены автомобили", - пишет издание.

Инцидент произошел на проспекте Сингру недалеко от одной из главных достопримечательностей столицы Греции - колонн античного Храма Зевса Олимпийского. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.

Взрыв прогремел рано утром в помещениях, где расположены офисы, в это время в здании почти не было людей. Остальные этажи в доме не заселены, квартиры готовились к сдаче.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 25 января, возле дома Арманда Дюка президента Федерации футбола Албинии произошел взрыв. На место происшествия сразу прибыла полиция, начавшая работать над выяснением личности преступника.

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