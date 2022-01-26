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У центрі Афін прогримів вибух у житловому будинку

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Греція, Середа 26 січня 2022 14:29
У центрі Афін прогримів вибух у житловому будинку Фото: наслідки вибуху в дев'ятиповерховому житловому будинку в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

В результаті масштабного вибуху в семиповерховому будинку в самому центрі Афін постраждали люди. Причиною став витік побутового газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"Три людини постраждали в результаті сильного вибуху в семиповерховому будинку в самому центрі Афін. Виникла потужна пожежа, вибуховою хвилею вибито скло в будівлях на відстані 200 метрів, пошкоджено автомобілі", - пише видання.

Інцидент стався на проспекті Сінгру недалеко від однієї з головних визначних пам'яток столиці Греції - колон античного храму Зевса Олімпійського. За попередніми даними, причиною став витік побутового газу.

Вибух прогримів рано вранці в приміщеннях, де розташовані офіси, в цей час в будівлі майже не було людей. Решта поверхів в будинку не заселені, квартири готувалися до здачі.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок, 25 січня, біля будинку Арманда Дюка президента Федерації футболу Албінії стався вибух. На місце події відразу прибула поліція, яка почала працювати над з'ясуванням особи злочинця.

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