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Центральные станции метро в Киеве могут закрыть

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 08:00
Центральные станции метро в Киеве могут закрыть Фото: центральные станции метро в Киеве сегодня могут закрыть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 декабря в Киеве возможно закрытие центральных станций метро. Таким образом будут пытаться избежать скопления большого количества пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Для избежания скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - говорится в сообщении.

Список станций

По информации пресс-центра КГГА, возможно закрытие таких станций:

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик",
  • "Майдан Независимости".

Напомним, сегодня в Киеве ночью продолжат работу общественного транспорта. Метро будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

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