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Центральні станції метро у Києві сьогодні можуть закрити

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 08:00
Центральні станції метро у Києві сьогодні можуть закрити Фото: центральні станції метро у Києві сьогодні можуть закрити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 грудня у Києві можливе закриття центральних станцій метро. Таким чином намагатимуться уникнути скупчення великої кількості пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - йдеться в повідомленні.

Список станцій

За інформацією прес-центру КМДА, можливе закриття таких станцій:

  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик",
  • "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, сьогодні у Києві вночі продовжать роботу громадського транспорту. Метро буде працювати на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.

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