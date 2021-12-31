Центральні станції метро у Києві сьогодні можуть закрити
Фото: центральні станції метро у Києві сьогодні можуть закрити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 31 грудня у Києві можливе закриття центральних станцій метро. Таким чином намагатимуться уникнути скупчення великої кількості пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
"Для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро", - йдеться в повідомленні.
Список станцій
За інформацією прес-центру КМДА, можливе закриття таких станцій:
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності".
Нагадаємо, сьогодні у Києві вночі продовжать роботу громадського транспорту. Метро буде працювати на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.