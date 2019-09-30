В Центральной Европе ураган обесточил тысячи домов и привел к жертвам

По Центральной Европе пронеслись сильные ураганы, которые привели к гибели подростка в Словакии и мужчины в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

По информации словацкой полиции, 14-летняя девочка погибла во время падения дерева. Неустановленное число ее сокурсников были ранены,

В Германии погиб водитель, когда на его машину упало дерево. Также из-за сильного ветра было нарушено движение железнодорожных перевозок.

В частности, с утра были закрыты междугородные линии от Берлина до Гамбурга и Ганновера в северо-восточной части страны, на юге упавшее дерево заблокировало движение по линии Нюрнберг-Аугсбург. Кроме того, в районе Вольфсбурга скоростной поезд врезался в упавшее дерево.

Также около Дортмунда пожарным пришлось спасать овец из затопленного поля, которое было накрыто водой высотой 2 метра. Некоторых животных спасти не удалось.

В Чехии поваленные деревья повредили дороги, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине синоптики также объявили штормовое предупреждение. Завтра ночью и утром во всех областях сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Отметим, погода в Украине в период с 30 сентября по 3 октября будет преимущественно дождливой.