Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В центральной части Ирана разбился военный самолет

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 17:07
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате крушения самолета в Иране никто не пострадал

В Иране в районе города Исфахан, что в центральной части страны, разбился военный  самолет - истребитель F-7. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Ирана, передает Reuters.

Сообщается, что самолет упала возле асфальтового завода на дороге Хасанабад - Дахкурд. Самолет осуществлял тренировочный полет.

 Пилотам удалось отвести падавший самолет от населенных пунктов и катапультироватьсясь. Таким образом в результате аварии никто не пострадал.

Предварительно причиной падения самолета стала техническая неисправность.

Напомним, недавно в американском штате Миссисипи разбился сверхзвуковой учебный самолет ВВС США Northrop T-38 Talon. Инцидент произошел во время тренировочного полета на северо-востоке штата. Самолет упал и загорелся в окрестностях базы ВВС Коламбус. Оба пилота успели катапультироваться и были госпитализированы.

Сверхзвуковой самолет ВВС США разбился в штате Миссисипи На Кубе разбился самолет с пассажирами на борту
Теги публикации: авиакатастрофа, Самолет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top