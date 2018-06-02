В центральной части Ирана разбился военный самолет

В результате крушения самолета в Иране никто не пострадал

В Иране в районе города Исфахан, что в центральной части страны, разбился военный самолет - истребитель F-7. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Ирана, передает Reuters.

Сообщается, что самолет упала возле асфальтового завода на дороге Хасанабад - Дахкурд. Самолет осуществлял тренировочный полет.

Пилотам удалось отвести падавший самолет от населенных пунктов и катапультироватьсясь. Таким образом в результате аварии никто не пострадал.

Предварительно причиной падения самолета стала техническая неисправность.

Напомним, недавно в американском штате Миссисипи разбился сверхзвуковой учебный самолет ВВС США Northrop T-38 Talon. Инцидент произошел во время тренировочного полета на северо-востоке штата. Самолет упал и загорелся в окрестностях базы ВВС Коламбус. Оба пилота успели катапультироваться и были госпитализированы.