У центральній частині Ірану розбився військовий літак

В результаті падіння літака в Ірані ніхто не постраждав

В Ірані в районі міста Ісфахан, що в центральній частині країни, розбився військовий літак - винищувач F-7. Про це повідомили у Військово-повітряних силах Ірану, передає Reuters.

Повідомляється, що літак впав біля асфальтового заводу на дорозі Хасанабад - Дахкурд. Літак здійснював тренувальний політ.

Пілотам вдалося відвести падавший літак від населених пунктів і катапультироватьсясь. Таким чином в результаті аварії ніхто не постраждав.

Попередньо причиною падіння літака стала технічна несправність.

Нагадаємо, нещодавно в американському штаті Міссісіпі розбився надзвуковий навчальний літак ВПС США Northrop T-38 Talon. Інцидент стався під час тренувального польоту на північному сході штату. Літак впав і загорівся в околицях бази ВПС Коламбус. Оба пилота успели катапультироваться и были госпитализированы.