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У центральній частині Ірану розбився військовий літак

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 17:07
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті падіння літака в Ірані ніхто не постраждав

В Ірані в районі міста Ісфахан, що в центральній частині країни, розбився військовий літак - винищувач F-7. Про це повідомили у Військово-повітряних силах Ірану, передає Reuters.

Повідомляється, що літак впав біля асфальтового заводу на дорозі Хасанабад - Дахкурд. Літак здійснював тренувальний політ.

Пілотам вдалося відвести падавший літак від населених пунктів і катапультироватьсясь. Таким чином в результаті аварії ніхто не постраждав.

Попередньо причиною падіння літака стала технічна несправність.

Нагадаємо, нещодавно в американському штаті Міссісіпі розбився надзвуковий навчальний літак ВПС США Northrop T-38 Talon. Інцидент стався під час тренувального польоту на північному сході штату. Літак впав і загорівся в околицях бази ВПС Коламбус. Оба пилота успели катапультироваться и были госпитализированы.

Надзвуковий літак ВПС США розбився в штаті Міссісіпі На Кубі розбився літак з пасажирами на борту
Теги публікації: авиакатастрофа, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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