Центральний корпус Центру Довженка не буде приватизований, - Кудерчук

З державної власності планується вилучити лише ті приміщення, які не мають жодного відношення до центральної будівлі "Довженко-Центру" на Васильківській, яка асоціюється у киномитців з центром, і де власне й зберігаються кіноплівки.

"До Держкіно звернувся Фонд державного майна України щодо приватизації об’єктів державної власності - нежитлових будинків: корпусу №2-б загальною площею 3137 кв. м. та корпусу №2 загальною площею 5927 кв. м. Держкіно, яке, як і кожен українець, зацікавлене в забезпеченні оборони держави в умовах військової агресії російської федерації проти України, не заперечувало щодо приватизації вказаних приміщень з метою збільшення бюджету України. Інші ж приміщення Центру Довженко будуть функціонувати відповідно до Статуту та у звичайному режимі", - наголосила Курдельчук.

Понад 20 років Центр не використовував ці приміщення для реалізації будь-яких культурних проєктів, а просто здавав нерухомість в оренду. Крім того, очільниця Держкіно додала, що "попри отримання центром доходів, які мали б витрачатися на забезпечення виконання статутних завдань, та на значне фінансування з бюджету (щороку близько 8 млн грн) - центр все одно був і залишається збитковим".

З метою змінити таку ситуацію, в Держкіно найближчим часом оголосять про проведення нового конкурсу на заміщення посади генерального директора "Довженка-Центру". А до того часу держпідприємством керуватиме новий виконувач обов'язків.

"Замість того, щоб в складних умовах війни популяризувати україномовні кінокартини, в.о. генерального директора Центру Олена Гончарук займається приховуванням своїх нераціональних дій з управління Центром. Наприклад, упродовж останніх двох років Центром витрачено близько півмільйона гривень на претензійно-позовну роботу. При цьому більшість судових рішень ухвалено не на користь центру. Також, ймовірно, з метою приховування неефективності управління центром керівницею було приховано (не відображено у звітності) збитки від "діяльності" у 2021 році", - пояснила Курдельчук.

На сьогодні Держкіно направлено до Міністерства юстиції України для реєстрації положення про порядок організації та проведення конкурсу на посаду керівника державного закладу культури (підприємства, установи, організації) у сфері кінематографії, що належить до сфери управління Державного агентства України з питань кіно.

Положення стосується усіх державних закладів культури, що перебувають в управлінні Держкіно. Відразу після реєстрації наказу Держкіно та набрання ним чинності будуть оголошені конкурсні відбори усіх керівників державних підприємств, які перебувають у сфері управління Держкіно.

Таким чином поки важко спрогнозувати точний час проведення конкурсу на посаду керівника "Довженка-Центру". Втім, гіпотетично, це може бути кінець 2022 року, або початок 2023 року.