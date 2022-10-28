Центральный корпус Центра Довженко не будет приватизирован, - Кудерчук

Из государственной собственности планируется изъять только те помещения, которые не имеют никакого отношения к центральному зданию "Довженко-Центра" на Васильковском, которое ассоциируется у кинохудожников с центром, и, собственно, и хранятся кинопленки.

"В Госкино обратился Фонд государственного имущества Украины о приватизации объектов государственной собственности - нежилых домов: корпуса №2-б общей площадью 3137 кв. м. и корпуса №2 общей площадью 5927 кв. м. Госкино, которое, как и каждый украинец, заинтересованное в обеспечении обороны государства в условиях военной агрессии российской федерации против Украины, не отрицало приватизацию указанных помещений с целью увеличения бюджета Украины. Другие же помещения Центра Довженко будут функционировать в соответствии с Уставом и в обычном режиме", - подчеркнула Курдельчук.

Более 20 лет Центр не использовал эти помещения для реализации каких-либо культурных проектов, а просто сдавал недвижимость в аренду. Кроме того, глава Госкино добавила, что "несмотря на получение центром доходов, которые должны тратиться на обеспечение выполнения уставных задач, и на значительное финансирование из бюджета (ежегодно около 8 млн грн) - центр все равно был и остается убыточным".

В целях изменения такой ситуации в Госкино в ближайшее время объявят о проведении нового конкурса на замещение должности генерального директора "Довженко-Центра". А к тому времени госпредприятием будет руководить новый исполняющий обязанности.

"Вместо того, чтобы в сложных условиях войны популяризировать украиноязычные кинокартины, и.о. генерального директора Центра Елена Гончарук занимается сокрытием своих нерациональных действий по управлению Центром. Например, за последние два года Центром потрачено около полумиллиона гривен на претензионно-исковую работу. При этом. "большинство судебных решений принято не в пользу центра. Также, вероятно, с целью сокрытия неэффективности управления центром руководительницей были скрыты (не отражены в отчетности) убытки от "деятельности" в 2021 году", - пояснила Курдельчук.

На сегодня Госкино направлено в Министерство юстиции Украины для регистрации положения о порядке организации и проведения конкурса на должность руководителя государственного учреждения культуры (предприятия, учреждения, организации) в сфере кинематографии, принадлежащей сфере управления Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Положение касается всех государственных учреждений культуры, которые находятся в управлении Госкино. Сразу после регистрации приказа Госкино и вступления в силу будут объявлены конкурсные отборы всех руководителей государственных предприятий, которые находятся в сфере управления Госкино.

Таким образом, пока трудно спрогнозировать точное время проведения конкурса на должность руководителя "Довженко-Центра". Впрочем, гипотетически это может быть конец 2022 года или начало 2023 года.