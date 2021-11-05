Центральная власть сбросила с себя ответственность за тарифы, - экс-вице-премьер

"Как бы нас ни успокаивали - проблема тарифов в Украине не решена. Центральная власть сняла с себя ответственность. Потому основную ответственность взяли на себя мэры. Для городов и для домохозяйств, для людей в основном местные власти приняли решение не поднимать тарифы. Но нужно четко понимать, что ответственность за тарифную политику, за решение проблем граждан несет центральная власть", - заявил Павел Розенко.

По словам эксперта, люди понимают, что ответственность за тарифную политику несет центральная власть. Потому ее рейтинги уже падают.

"Социология показывает, что почти 60% украинцев говорят: ответственность за решение проблем граждан, за тарифную политику несет центральная власть. И люди видят, что мэры, региональные власти в этой ситуации выглядят более профессионально, чем правительство. Потому что мэры взяли на себя основной удар и решили вопрос тарифов для граждан. И сегодня, с наступлением холодов, рейтинг центральной власти падает", - отметил Розенко.

Он также предупреждает, что нерешенность тарифных проблем правительством может привести к подорожанию жизни для многих украинцев.

"Правительство не решает вопросы экономики, что может привести к стремительному росту цен на все в Украине. И мы не видим перспективы развития энергетики в стране. Если этот сезон мы кое-как еще можем пройти более-менее нормально, то вопрос следующего сезона стоит очень резко", - подчеркнул представитель "УДАРа Виталия Кличко".