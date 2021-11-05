Центральна влада скинула з себе відповідальність за тарифи, - екс-віце-прем’єр

"Як би нас не заспокоювали - проблема тарифів в Україні не вирішена. Центральна влада скинула з себе відповідальність. Тому основну відповідальність взяли на себе мери. Для міст і для домогосподарств, для людей в основному місцева влада ухвалила рішення не піднімати тарифи. Але треба чітко розуміти, що відповідальність за тарифну політику, за вирішення проблем громадян несе центральна влада", - заявив Павло Розенко.

За словами експерта, люди розуміють, що відповідальність тарифну політику несе центральна влада. Тому її рейтинги вже падають.

"Соціологія показує, що майже 60% українців говорять: відповідальність за вирішення проблем громадян, за тарифну політику несе центральна влада. І люди бачать, що мери, регіональні влади в цій ситуації виглядають більш професійно, ніж уряд. Тому що мери взяли на себе основний удар і вирішили питання тарифів для громадян. І сьогодні, з настанням холодів, рейтинг центральної влади падає", - зазначив Розенко.

Він також попереджає, що невирішеність тарифних проблем урядом може призвести до здорожчання життя для багатьох українців.

"Уряд не вирішує питань економіки, що може призвести до стрімкого зростання цін на все в Україні. І ми не бачимо перспективи розвитку енергетики в країні. Якщо цей сезон ми так-сяк ще можемо пройти більш-менш нормально, то питання наступного сезону стоїть дуже різко", - підкреслив представник "УДАРу Віталія Кличка".