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Центр Украины накроют грозы

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Киев, Четверг 27 мая 2021 09:03
Центр Украины накроют грозы Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили об ухудшении погодных условий. В частности, в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях сегодня грозы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы. Днем 27 мая в Киеве и Киевской области гроза.

Отметим, 27 мая в большинстве областях сухо и переменная облачность. Грозовые дожди передают только в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях, а также в Киеве.

В западных областях днем +21+26, а ночью +8+12. На севере страны днем будет +22+24, а ночью +12+14. В центральных регионах температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+15.

Центр Украины накроют грозы

Напомним, вчера также предупреждали о дождях и грозах в Украине.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в июне.

РБК-Украина также писало, что климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

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