Центр Украины накроют грозы
В Украине предупредили об ухудшении погодных условий. В частности, в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях сегодня грозы.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы. Днем 27 мая в Киеве и Киевской области гроза.
Отметим, 27 мая в большинстве областях сухо и переменная облачность. Грозовые дожди передают только в Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Киевской областях, а также в Киеве.
В западных областях днем +21+26, а ночью +8+12. На севере страны днем будет +22+24, а ночью +12+14. В центральных регионах температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +12+15.
Напомним, вчера также предупреждали о дождях и грозах в Украине.
Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в июне.
РБК-Украина также писало, что климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.