Центр Разумкова прогнозирует уменьшение доли угля в энергобалансе Украины в 2,5 раза

Фото: шахтер (Andrew Burton/Getty Images)

Также ожидается существенное уменьшение в энергобалансе доли нефтепродуктов

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова спрогнозировал энергетический баланс Украины на следующие 15 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выстуление директора энергетических программ центра Владимира Омельченко во время презентации исследования "Роль и место украинской энергетики в мировых энергетических процессах" в Институте европейской политики.

Согласно прогнозу, доля зеленой энергетики в балансе увеличится в пять раз - до 25%, а доля угля сократится в 2,5 раза - до 13%. Доли газа и ядерной энергетики в потреблении первичной энергии будут оставаться примерно на текущем уровне, соответственно 30 и 25%. Также эксперты ожидают, что существенно сократится доля нефтепродуктов - до 7%.

"Хотя значение угля будет постепенно снижаться, он будет замещаться главным образом ВИЭ, но угольная отрасль будет играть заметную роль в украинской энергетике до 2035 года, в первую очередь для тепловой генерации, которая выполняет, в том числе, важную функцию маневрирования мощностей", - отметил Омельченко.

Напомним, что НЭК "Укрэнерго" считают безопасными объекты возобновляемой энергетики (солнечные и ветровые электростанции), которые работают в объединенной энергосистеме Украины.