Центр Разумкова прогнозує зменшення частки вугілля в енергобалансі України у 2,5 рази

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Також очікується суттєве зменшення в енергобалансі частки нафтопродуктів

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова спрогнозував енергетичний баланс України на наступні 15 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ директора енергетичних програм центру Володимира Омельченко під час презентації дослідження "Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах" в Інституті європейської політики.

Згідно з прогнозом, частка зеленої енергетики у балансі збільшиться у п’ять разів - до 25%, а частка вугілля скоротиться у 2,5 рази - до 13%. Частки газу та ядерної енергетики у споживанні первинної енергії залишатимуться приблизно на поточному рівні, відповідно 30 та 25%. Також експерти очікують, що суттєво скоротиться частка нафтопродуктів - до 7%.

"Хоча значення вугілля буде поступово знижуватися, воно заміщуватиметься головним чином ВДЕ, але вугільна галузь гратиме помітну роль в українській енергетиці до 2035 року, у першу чергу для теплової генерації, яка виконує, у тому числі, важливу функцію маневрування потужностей", - відзначив Омельченко.

Нагадаємо, що у НЕК "Укренерго" вважають безпечними об’єкти відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), які працюють в об’єднаній енергосистемі України.