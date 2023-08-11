ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Центр окупованого Севастополя знеструмлено, - ЗМІ

Новость на русском →
Крим, П'ятниця 11 серпня 2023 12:58
Центр окупованого Севастополя знеструмлено, - ЗМІ Фото: центр окупованого Севастополя залишився без світла 11 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Центр тимчасово окупованого Севастополя (Крим) залишився без світла у п'ятницю, 11 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Центр Севастополя раптом залишився без світла. А що сталося?" - йдеться у повідомленні.

Вибухи на полігоні у Старому Криму

У Telegram-каналі також повідомляють про сильний вибух на полігоні в Старому Криму.

"Чути було навіть у Феодосії", - стверджують очевидці.

При цьому, як стверджують кримські гауляйтери, вибухи на полігоні "планові". Так, у Ленінському районі, с. Семисотка з 10:00 до 18:00 у Сімферопольському районі, с. Українка з 10:00 до 14:00, а також у смт. Жовтневе з 13:00 до 15:00, м. Старий Крим з 11:00 до 13:00 нібито "відбуватиметься утилізація боєприпасів".

Вибухи у Криму

У тимчасово анексованому Росією Криму вибухи відбуваються практично щодня. Буквально вчора, 10 серпня, вибухи пролунали в Джанкойському районі Криму. Крім того, цього ж дня в Росії скаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та Москву. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Крым
NEWS
Росіяни атакували столицю "Кинжалами", всі ракети збили, - КМВА
Росіяни атакували столицю "Кинжалами", всі ракети збили, - КМВА
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України