Центр окупованого Севастополя знеструмлено, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Центр Севастополя раптом залишився без світла. А що сталося?" - йдеться у повідомленні.

Вибухи на полігоні у Старому Криму

У Telegram-каналі також повідомляють про сильний вибух на полігоні в Старому Криму.

"Чути було навіть у Феодосії", - стверджують очевидці.

При цьому, як стверджують кримські гауляйтери, вибухи на полігоні "планові". Так, у Ленінському районі, с. Семисотка з 10:00 до 18:00 у Сімферопольському районі, с. Українка з 10:00 до 14:00, а також у смт. Жовтневе з 13:00 до 15:00, м. Старий Крим з 11:00 до 13:00 нібито "відбуватиметься утилізація боєприпасів".

Вибухи у Криму

У тимчасово анексованому Росією Криму вибухи відбуваються практично щодня. Буквально вчора, 10 серпня, вибухи пролунали в Джанкойському районі Криму. Крім того, цього ж дня в Росії скаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та Москву. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити".