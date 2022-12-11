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Центр окупованого Донецька знову під обстрілом: є "прильоти" та пожежі (відео)

Фото: центр окупованого Донецька знову під обстрілом (t.me/Novostidnua)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 11 грудня знову "гучно". Місто перебуває під обстрілом, зафіксовані "прильоти" та пожежи в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Як пишуть місцеві видання, під обстріл потрапив Київський район Донецька, почалася пожежа у районі ринку "Маяк". Під вогнем був також і Ворошилівський район.

У мережі пишуть, що внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу на вул. Університетській. Там спалахнула пожежа, яку загасили.

"Прильоти" зафіксували на вулиці Челюскінців та Молодих Шахтарів. Разом з тим повідомляється і про обстріл вулиці Артема.

Нагадаємо, що ввечері, 9 грудня окупований Донецьк також був під ворожим обстрілом. Про "прильоти" повідомляли на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста. Через атаки в місті були масові пожежі.

Додамо, що 6 грудня війська РФ також обстріляли центральні райони Донецька та у своїй манері звинуватили в цьому українських військових. Втім, Центр Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував звинувачення окупантів.

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