Центр окупованого Донецька під обстрілом, спалахнули пожежі (відео)

Центр тимчасово окупованого Донецька сьогодні, 6 грудня під обстрілом. У місті "прильоти" та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
"Ворошиловський район Донецька сьогодні вдень під обстрілом над центром міста піднімаються клуби диму", - пишуть місцеві ЗМІ.
Тим часом окупаційна "влада" повідомляє про влучення снарядів у будівлю бізнес-центру "Центавр плаза", район стадіону "Донбас Арена" та Критого ринку.
Також горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.
Крім того, місцеві ЗМІ пишуть про обстріл Київського району міста. Разом з тим, у Калінінському районі повідомляють про "приліт" у Палац спорту "Дружба".
Своєю чергою ватажки "ДНР" вже заявили про поранених внаслідок обстрілу, але кількість не називають.
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