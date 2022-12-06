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Центр окупованого Донецька під обстрілом, спалахнули пожежі (відео)

Фото: центр окупованого Донецька під обстрілом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Центр тимчасово окупованого Донецька сьогодні, 6 грудня під обстрілом. У місті "прильоти" та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Ворошиловський район Донецька сьогодні вдень під обстрілом над центром міста піднімаються клуби диму", - пишуть місцеві ЗМІ.

Тим часом окупаційна "влада" повідомляє про влучення снарядів у будівлю бізнес-центру "Центавр плаза", район стадіону "Донбас Арена" та Критого ринку.

Також горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть про обстріл Київського району міста. Разом з тим, у Калінінському районі повідомляють про "приліт" у Палац спорту "Дружба".

Своєю чергою ватажки "ДНР" вже заявили про поранених внаслідок обстрілу, але кількість не називають.

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ДонецькОбстріл