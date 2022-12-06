Центр оккупированного Донецка под обстрелом, вспыхнули пожары (видео)

"Ворошиловский район Донецка сегодня днем под обстрелом над центром города поднимаются клубы дыма", - пишут местные СМИ.

Тем временем оккупационные "власти" сообщают о попадании снарядов в здание бизнес-центра "Центавр плаза", в районе стадиона "Донбасс Арена" и Крытого рынка.

Также горят автомобили и торговые павильоны в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира.

Кроме того, местные СМИ пишут об обстреле Киевского района города. Вместе с тем, в Калининском районе сообщают о "прилете" во Дворец спорта "Дружба".

В свою очередь власти "ДНР" уже заявили о раненых в результате обстрела, но количество не называют.

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