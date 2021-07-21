Центр Next Step Ukraine поблагодарил компанию Moneyveo за содействие реабилитации воинов АТО/ООС

Недавно состоялось торжественное открытие нового здания реабилитационного центра Next Step Ukraine в Ирпене. На официальной церемонии представители учреждения выразили благодарность причастным к проекту меценатам, волонтерам и, в частности, социально проактивной финтех-компании Moneyveo. Именную награду получила Group CEO Манивео Алёна Андроникова – за существенный вклад в развитие Центра.

Справка

Реабилитационный центр Next Step Ukraine был открыт известным в Украине и за ее пределами благотворительным фондом Revived Soldiers Ukraine («Возрождение Защитников Украины»). Миссия Фонда – оказывать медицинскую помощь и реабилитационные услуги украинским бойцам, которые получили ранения в зоне АТО/ООС. Представительства организации действуют в США и в Украине.

Манивео давно поддерживает реабилитационный центр: в сентябре 2020 года, в процессе трансформации своей КСО-стратегии, компания подписала с Фондом «Возрождение Защитников Украины» Меморандум о сотрудничестве. А с марта 2021 начала ежемесячную программу финансирования организации. Средства направляются на создание необходимых условий для комфортного пребывания и полноценного выздоровления подопечных Next Step Ukraine.

Украинские защитники проходят в Центре комплексное обследование, ежедневно тренируются с применением специализированного оборудования, получают квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости бойцам проводят операции, покупают лекарства, протезы, пластины и т. п.

За 2,5 года в учреждении прошли курсы по оздоровлению более 100 участников военных действий. А сейчас Центр переехал в новое помещение площадью 220 кв. м, дополнительно оснащенное современными тренажерами. Это поможет ему оказывать помощь еще большему количеству бойцов.

«Для Moneyveo содействие восстановлению здоровья защитников Украины – один из важных КСО-векторов. Мы регулярно поддерживаем социальные инициативы, направленные на решение насущных или глобальных проблем в обществе. Помощь ветеранам АТО/ООС – к сожалению, долгосрочная "потребность", которая должна удовлетворяться не только государством, но и, я убеждена, социально сознательным бизнесом. Мы и в дальнейшем намерены принимать участие в актуальных проектах всеукраинского масштаба, когда это будет необходимо, в том числе продолжим поддерживать наших бойцов», – подчеркивает Group CEO Moneyveo Алёна Андроникова.

Директор благотворительного фонда «Возрождение Защитников Украины» Дмитрий Шатровский отметил вклад компании и ее Group CEO в развитие дела:

«Для становления нашего проекта необходима поддержка ответственного бизнеса. И вклад таких компаний, как Манивео, важен. Благодаря содействию со стороны их руководителей у нас есть возможность помогать ветеранам войны, которые получили ранения и болезни, отстаивая территориальную целостность Украины. Спасибо бизнесу за помощь».

Кроме финтех-компании Манивео, почетными наградами от Next Step Ukraine были удостоены и другие меценаты, волонтеры, общественные деятели, которые постоянно поддерживают деятельность учреждения.

Напомним: в рамках КСО-стратегии Moneyveo оказывает помощь не только украинским воинам и ветеранам. С 2018 года компания реализует еще одно благотворительное направление – помогает онкобольным детям из столичного центра «Дача»: в частности, финансирует для них строительство нового корпуса. А в 2020-м Манивео помогала медицинским учреждениям Украины в борьбе с последствиями пандемии, за что получила премию в номинации «Лучший ответ на COVID-19».