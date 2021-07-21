Центр Next Step Ukraine подякував компанії Moneyveo за сприяння реабілітації воїнів АТО/ООС

​Нещодавно відбулося урочисте відкриття нового приміщення реабілітаційного центру Next Step Ukraine в Ірпені. На офіційній церемонії представники закладу відзначили подяками причетних до проєкту меценатів, волонтерів та, зокрема, соціально проактивну фінтех-компанію Moneyveo. Іменну відзнаку отримала Group CEO Манівео Альона Андронікова – за значний внесок у розвиток Центру.

Довідка

Реабілітаційний центр Next Step Ukraine було відкрито відомим в Україні та поза її межами благодійним фондом Revived Soldiers Ukraine («Відродження Захисників України»). Місія Фонду – надавати медичну допомогу та реабілітаційні послуги українським бійцям, які отримали поранення у зоні АТО/ООС. Представництва організації діють у США та в Україні.

Манівео давно підтримує реабілітаційний центр: у вересні 2020 року, у процесі трансформації своєї КСВ-стратегії, компанія підписала з Фондом «Відродження Захисників України» Меморандум про співпрацю. А з березня 2021 року розпочала щомісячну програму фінансування організації. Кошти спрямовуються на створення необхідних умов для комфортного перебування і повноцінного одужання підопічних Next Step Ukraine.

Українські захисники проходять у Центрі комплексне обстеження, щодня тренуються з використанням спеціалізованого обладнання, отримують кваліфіковану медичну допомогу. За потреби бійцям проводять операції, купують ліки, протези, пластини тощо.

За 2,5 роки у закладі пройшли курси з відновлення здоров'я понад 100 учасників воєнних дій. А зараз Центр переїхав до нового приміщення площею 220 кв. м, додатково оснащеного сучасними тренажерами. Це допоможе йому надавати допомогу ще більшій кількості бійців.

«Для Moneyveo сприяння відновленню здоров'я захисників України – один із важливих КСВ-векторів. Ми регулярно підтримуємо соціальні ініціативи, спрямовані на вирішення нагальних чи глобальних проблем у суспільстві. Допомога ветеранам АТО/ООС – на жаль, є довготривалою “потребою”, яка повинна задовольнятися не лише державою, а й, я переконана, соціально свідомим бізнесом. Ми й надалі братимемо участь в актуальних проєктах всеукраїнського масштабу, коли це буде необхідно, у тому числі продовжимо підтримувати наших бійців», – підкреслює Group CEO Moneyveo Альона Андронікова.

Директор благодійного фонду «Відродження Захисників України» Дмитро Шатровський відзначив внесок компанії та її Group CEO у розвиток справи:

«Для становлення нашого проєкту необхідна підтримка відповідального бізнесу. І внесок таких компаній, як Манівео, є важливим. Завдяки сприянню з боку їх керівників у нас є можливість допомагати ветеранам війни, які зазнавали поранень та хвороб, відстоюючи територіальну цілісність України. Щиро дякую бізнесу за допомогу».

Окрім фінтех-компанії Манівео, почесні нагороди від Next Step Ukraine отримали й інші меценати, волонтери та громадські діячі, які постійно підтримують діяльність закладу.

Нагадаємо: у межах КВС-стратегії Moneyveo надає допомогу не лише українським воїнам та ветеранам. З 2018 року компанія реалізує ще один благодійний напрям – підтримує онкохворих дітей зі столичного центру «Дача»: зокрема фінансує для них будівництво нового корпусу. А у 2020-му Манівео допомагала медичним закладам України у боротьбі з наслідками пандемії, за що отримала премію в номінації «Краща відповідь на COVID-19».