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Центр нацспротиву отримав технічну документацію російських засобів ППО

Фото: український Центр нацспротиву отримав документацію до російських систем ППО (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Центр національного спротиву (ЦНС) отримав та опублікував технічну документацію російських комплексів протиповітряної оборони "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦНС.

Зазначається, що через успішне масове ураження систем протиповітряної оборони в окупованому Криму, Кремль хаотично перекидає на півострів підкріплення з різних регіонів Росії. Однак не всі військовослужбовці Повітряних сил бажають ставати мішенню.

Відтак небайдужі передали ЦНС технічну документацію ЗРГК "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".

Переглянути документацію можна за наступним посиланням.

Закликаємо журналістів допомогти у поширенні документації, адже відповідна інформація поширюється для виробників дронів, щоб ефективно налагоджувати систему обходу російських ППО.

Ситуація на окупованих територіях

Українські партизани знищили логістичний вузол росіян у тимчасово окупованому Донецьку.

Також, за даними ЦНС, загарбники впроваджують нові обмеження для місцевих жителів у тимчасово окупованих районах Херсонської області.

Крім того, на окупованих територіях Донецької області окупанти тривалий час не виплачують зарплати шахтарям.

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ППО