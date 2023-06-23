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Центр Львова перекриють 25 червня: названі терміни та причина

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Львів, П'ятниця 23 червня 2023 16:34
Центр Львова перекриють 25 червня: названі терміни та причина Фото: центр Львова перекриють 25 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У центрі Львова у неділю, 25 червня, організують велопробіг. Через це поліція перекриє низку вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львова в Telegram.

Правоохоронці зазначають, що з 08:00 до 14:00 рух буде перекрито на:

  • проспекті Свободи від площі Міцкевича до вулиці Городоцької;
  • площі Різні;
  • правій смузі проспекту Чорновола від площі Різні до вулиці Липинського.

У поліції уточнюють, що іншу смугу проспекту Чорновола буде відкрито для транспорту у напрямку центру міста.

Також буде закрито частину кільця та праву смугу вулиці Липинського від проспекту Чорновола та до вулиці Хмельницького. Інша смуга вулиці Липинського буде відкрита для руху транспорту до проспекту Чорновола.

Водночас кільце на перетині вулиць Липинського - Хмельницького буде відкрито для руху транспорту.

"Через перекриття вулиць не курсуватимуть тролейбуси № 33. А міські автобуси їздитимуть тимчасово зміненими маршрутами або будуть скорочені", - додають правоохоронці.

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