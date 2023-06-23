Центр Львова перекроют 25 июня: названы сроки и причина
В центре Львова в воскресенье, 25 июня, организуют велопробег. Из-за этого полиция перекроет ряд улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львова в Telegram.
Правоохранители отмечают, что с 08:00 до 14:00 движение будет перекрыто на:
- проспекте Свободы от площади Мицкевича до улицы Городоцкой;
- площади Ризни;
- правой полосе проспекта Чорновола от площади Ризни до улицы Липинского.
В полиции уточняют, что другая полоса проспекта Чорновола будет открыта для транспорта в направлении центра города.
Также будет закрыта часть кольца и правая полоса улицы Липинского от проспекта Чорновола и до улицы Хмельницкого. Другая полоса улицы Липинского будет открыта для движения транспорта по направлению к проспекту Чорновола.
В то же время кольцо на пересечении улиц Липинского - Хмельницкого будет открыто для движения транспорта.
"Из-за перекрытия улиц не будут курсировать троллейбусы № 33. А городские автобусы будут ездить по временно измененным маршрутам или будут сокращены", - добавляют правоохранители.
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