Центр Львова остался без воды

"Есть утечка на трубопроводе диаметром 600 мм... Ремонтные бригады предприятия Львовводоканал уже выехали на место. Соответственно на время ремонтных работ этот участок улицы будет перекрыт для движения транспорта. Также будет приостановлено водоснабжения во всей центральной части города", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ориентировочно работы продлятся до 20:00, однако все будет зависеть от сложности работ.

"Только когда раскопаем место утечки, можно будет четко сказать о сроках работ. Надеемся, что все удастся завершить быстрее", - сообщили в Львовводоканале.

На время ремонтных работ трамвайные маршруты будут сокращены. О схеме движения будет сообщено дополнительно.

Фото: авария на водопроводе (city-adm.lviv.ua)