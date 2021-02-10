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Центр Львова остался без воды

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 10 февраля, центральная часть города осталась без водоснабжения. На улице. Франка, 21 произошла авария на трубопроводе.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"Есть утечка на трубопроводе диаметром 600 мм... Ремонтные бригады предприятия Львовводоканал уже выехали на место. Соответственно на время ремонтных работ этот участок улицы будет перекрыт для движения транспорта. Также будет приостановлено водоснабжения во всей центральной части города", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ориентировочно работы продлятся до 20:00, однако все будет зависеть от сложности работ.

"Только когда раскопаем место утечки, можно будет четко сказать о сроках работ. Надеемся, что все удастся завершить быстрее", - сообщили в Львовводоканале.

На время ремонтных работ трамвайные маршруты будут сокращены. О схеме движения будет сообщено дополнительно.

Фото: авария на водопроводе (city-adm.lviv.ua)

Напомним, 9 февраля в Печерском районе Киева без водоснабжения осталось более десяти жилых домов. Это произошло из-за повреждения арматуры диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейной и Шелковичной.

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