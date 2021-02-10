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Центр Львова залишився без води

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 10 лютого, центральна частина Львова залишилася без водопостачання. На вулиці І. Франка, 21 сталася аварія на трубопроводі.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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"Є витік на трубопроводі діаметром 600 мм... Ремонтні бригади підприємства Львівводоканал вже виїхали на місце. Відповідно на час ремонтних робіт цю ділянку вулиці буде перекрито для руху транспорту. Також буде призупинено водопостачання у всій центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що орієнтовно роботи триватимуть до 20:00, однак все залежатиме від складності робіт.

"Лише коли розкопаємо місце витоку, можна буде чіткіше сказати про терміни робіт. Сподіваємося, що все вдасться завершити швидше", - повідомили у Львівводоканалі.

На час ремонтних робіт трамвайні маршрути будуть скорочені. Про схему руху буде повідомлено додатково.

Фото: аварія на водогоні (city-adm.lviv.ua)

Нагадаємо, 9 лютого у Печерському районі Києва без водопостачання залишилося понад десять житлових будинків. Це сталось через пошкодження арматури діаметром 150 мм на перетині вулиць Басейної та Шовковичної.

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