Центр Киева завтра снова перекроют из-за репетиции парада: карта объезда
Завтра, 20 августа, в Киеве будет частично перекрыто движение транспорта. В столице продолжается подготовка к празднованию Дня независимости.
"Просим учесть указанную информацию при построении маршрутов передвижения", - говорится в сообщении.
С 15: 30 до 18: 00 временно ограничат движение транспорта на:
- ул. Академика Туполева,
- просп. Победы,
- Маршала Рыбалко,
- ул. Вячеслава Чорновила,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:
- ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),
- ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),
- Петровской Аллее,
- Парковой дороге,
- Владимирском спуске,
- Боричевом спуске,
- ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Владимирской)
С 19: 00 до 20: 00 ограничение движения на:
- Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).