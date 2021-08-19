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Центр Києва завтра знову перекриють через репетицію параду: карта об'їзду

Автор: Инна Собора

Завтра, 20 серпня, у Києві буде частково перекрито рух транспорту. В столиці продовжується підготовка до святкування Дня незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час побудови маршрутів пересування", - йдеться в повідомленні.

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:

  • вул. Академіка Туполєва,
  • просп. Перемоги,
  • Маршала Рибалка,
  • вул. В’ячеслава Чорновола,
  • вул. Старовокзальній,
  • вул. Жилянській,
  • вул. Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

  • вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),
  • вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),
  • вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),
  • Петрівській Алеї,
  • Парковій дорозі,
  • Володимирському узвозі,
  • Боричевому узвозі,
  • вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської)

З 19:00 до 20:00 обмеження руху на:

  • Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

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КиївОбмеження руху