Центр Києва завтра знову перекриють через репетицію параду: карта об'їзду
Завтра, 20 серпня, у Києві буде частково перекрито рух транспорту. В столиці продовжується підготовка до святкування Дня незалежності.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час побудови маршрутів пересування", - йдеться в повідомленні.
З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на:
- вул. Академіка Туполєва,
- просп. Перемоги,
- Маршала Рибалка,
- вул. В’ячеслава Чорновола,
- вул. Старовокзальній,
- вул. Жилянській,
- вул. Антоновича.
З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:
- вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик),
- вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),
- вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),
- Петрівській Алеї,
- Парковій дорозі,
- Володимирському узвозі,
- Боричевому узвозі,
- вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської)
З 19:00 до 20:00 обмеження руху на:
- Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).