Центр Киева завтра могут перекрыть: список улиц

Сообщается, что в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в Киеве на:
улице Крещатик;
улице Михайловской;
улице Шелковичной;
улице Лютеранской;
улице Круглоуниверситетской;
улице Архитектора Городецкого;
улице Заньковецкой;
улице Садовой;
улице Институтской;
улице Липской.
Фото: центр Киева завтра могут перекрыть (t.me/kyivpatrol)
Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114. В частности, будут ограничены маршруты:
троллейбус № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"
троллейбусов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода
автобусов №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого"
автобусов №62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная"