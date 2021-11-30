Центр Києва завтра можуть перекрити: список вулиць
Завтра, 1 грудня, через масові заходи можуть перекрити центр Києва. Поліція попереджає, що буде обмежено рух транспорту.
Повідомляється, що у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в Києві на:
- вулиці Хрещатик;
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Шовковичній;
- вулиці Лютеранській;
- вулиці Круглоуніверситетській;
- вулиці Архітектора Городецького;
- вулиці Заньковецької;
- вулиці Садовій;
- вулиці Інститутській;
- вулиці Липській.
Фото: центр Києва завтра можуть перекрити (t.me/kyivpatrol)
Крім того, "Київпастранс" попереджає, що завтра можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 і автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114. Зокрема, будуть обмежені маршрути:
- тролейбус № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська"
- тролейбусів № № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу
- автобусів №24 на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого"
- автобусів №62 від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна"