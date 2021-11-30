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Центр Киева завтра могут перекрыть: список улиц

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Киев, Вторник 30 ноября 2021 18:31
Центр Киева завтра могут перекрыть: список улиц Фото: центр Киева могут перекрыть 1 декабря (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Завтра, 1 декабря, из-за массовых мероприятий могут перекрыть центр Киева. Полиция предупреждает, что будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram патрульной полиции Киева.

Сообщается, что в связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в Киеве на:

  • улице Крещатик;
  • улице Михайловской;
  • улице Шелковичной;
  • улице Лютеранской;
  • улице Круглоуниверситетской;
  • улице Архитектора Городецкого;
  • улице Заньковецкой;
  • улице Садовой;
  • улице Институтской;
  • улице Липской.

Центр Киева завтра могут перекрыть: список улиц

Фото: центр Киева завтра могут перекрыть (t.me/kyivpatrol)

Кроме того, "Киевпастранс" предупреждает, что завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114. В частности, будут ограничены маршруты:

  • троллейбус № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская"
  • троллейбусов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода
  • автобусов №24 на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого"
  • автобусов №62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная"
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