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Центр Києва завтра можуть перекрити: список вулиць

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 18:31
Центр Києва завтра можуть перекрити: список вулиць Фото: центр Києва можуть перекрити 1 грудня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завтра, 1 грудня, через масові заходи можуть перекрити центр Києва. Поліція попереджає, що буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в Києві на:

  • вулиці Хрещатик;
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Шовковичній;
  • вулиці Лютеранській;
  • вулиці Круглоуніверситетській;
  • вулиці Архітектора Городецького;
  • вулиці Заньковецької;
  • вулиці Садовій;
  • вулиці Інститутській;
  • вулиці Липській.

Центр Києва завтра можуть перекрити: список вулиць

Фото: центр Києва завтра можуть перекрити (t.me/kyivpatrol)

Крім того, "Київпастранс" попереджає, що завтра можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 і автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114. Зокрема, будуть обмежені маршрути:

  • тролейбус № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська"
  • тролейбусів № № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу
  • автобусів №24 на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого"
  • автобусів №62 від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна"
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