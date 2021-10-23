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Центр Киева на выходных перекроют из-за марафона: список улиц

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Киев, Суббота 23 октября 2021 08:11
Центр Киева на выходных перекроют из-за марафона: список улиц Фото: в Киеве состоится Wizz Air Kyiv City Marathon (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На выходных, 23 и 24 октября, в центре Киева будет ограничено движение. Это связано с проведением Wizz Air Kyiv City Marathon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября будут перекрыты улицы Владимирский проезд и Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).

При этом в воскресенье в связи с проведением марафона будут перекрыты следующие улицы:

с 5:00 до 22:00

  • ул. Аллы Тарасовой,
  • ул. Малая Житомирская,
  • ул. Трехсвятительская,
  • ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка),
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади),

с 8:00 до 10:30

  • бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы),
  • площадь Победы,
  • с 8:00 до 11:00
  • ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого),
  • ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской),
  • ул. Жилянская,
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади),

с 8:00 до 12:00

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко),

бульвар Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской),

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Лысенко),

ул. Крещатик,

Европейская площадь,

Музейный переулок,

ул. Грушевского,

с 8:00 до 12:30

Петровская аллея,

Парковая дорога,

аллея Героев Крут,

с 8:00 до 15:30

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкая,

Глыбочицкий проезд,

с 8:00 до 16:00

ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской),

ул. Вячеслава Черновола,

ул. Сечевых Стрельцов,

с 8:30 до 13:00

Днепровский спуск (в направлении моста Патона),

ул. Лаврская,

ул. Запечерная,

бульвар Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой),

ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов),

с 8:45 до 13:00

проспект Соборности,

ул. Сверстюка,

Русановский канал,

ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона),

Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона),

с 8:45 до 13:30

Набережное шоссе (в направлении моста Патона),

с 8:45 до 15:30

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади),

с 9:00 до 14:30

ул. Трухановская,

с 9:30 до 14:30

ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры),

с 9:30 до 15:30

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона),

Гаванский мост,

Парк Муромец.

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