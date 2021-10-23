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Центр Києва на вихідних перекриють через марафон: список вулиць

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Києва, Субота 23 жовтня 2021 08:11
Центр Києва на вихідних перекриють через марафон: список вулиць Фото: у Києві відбудеться Wizz Air Kyiv City Marathon (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На вихідних, 23 і 24 жовтня, в центрі Києва буде обмежено рух. Це пов'язано з проведенням Wizz Air Kyiv City Marathon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, на вихідних з 5:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня будуть перекриті вулиці Володимирський проїзд і Володимирська (від Великої Житомирської до вул.Софіївської).

Центр Києва на вихідних перекриють через марафон: список вулиць

При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону будуть перекриті наступні вулиці:

з 5:00 до 22:00

  • вул. Алли Тарасової,
  • вул. Мала Житомирська,
  • вул. Трьохсвятительська,
  • вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку),
  • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі),

з 8:00 до 10: 30

  • бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги),
  • площа Перемоги,
  • з 8:00 до 11:00
  • вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого),
  • вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської),
  • вул. Жилянська,
  • вул. Велика Васильківська (від вул. фізкультури до Бессарабської площі),

з 8:00 до 12:00

  • вул. Володимирська (від вул. Софіївської до бульвару Шевченка),
  • бульвар Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської),
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Лисенка),
  • вул. Хрещатик,
  • Європейська площа,
  • Музейний провулок,
  • вул. Грушевського,

з 8:00 до 12:30

  • Петровська алея,
  • Паркова дорога,
  • Алея Героїв Крут,

з 8:00 до 15:30

  • вул. Нижній Вал,
  • вул. Глибочицька,
  • Глибочицький проїзд,

з 8:00 до 16:00

  • вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської),
  • вул. В'ячеслава Чорновола,
  • вул. Січових Стрільців,

з 8:30 до 13:00

  • Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона),
  • вул. Лаврський,
  • вул. Запечерная,
  • бульвар Дружби народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької),
  • обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ра Дружби Народів),

з 8:45 до 13:00

  • проспект Соборність,
  • вул. Сверстюка,
  • Русанівський канал,
  • вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона),
  • Русанівська набережна (від вул. ентузіастів до мосту Патона),

з 8:45 до 13:30

  • Набережне шосе (в напрямку моста Патона),

з 8:45 до 15:30

  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі),

з 9:00 до 14:30

  • вул. Трухановська,

з 9:30 до 14:30

  • обмеження руху на північному мосту (у напрямку проспекту Бандери),

з 9:30 до 15:30

  • вул. Набережно-Рибальська (в напрямку мосту Патона),
  • Гаванський міст,
  • Парк Муромець.

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