Центр Києва на вихідних перекриють через марафон: список вулиць
Фото: у Києві відбудеться Wizz Air Kyiv City Marathon (Віталій Носач, РБК-Україна)
На вихідних, 23 і 24 жовтня, в центрі Києва буде обмежено рух. Це пов'язано з проведенням Wizz Air Kyiv City Marathon.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, на вихідних з 5:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня будуть перекриті вулиці Володимирський проїзд і Володимирська (від Великої Житомирської до вул.Софіївської).
При цьому в неділю у зв'язку з проведенням марафону будуть перекриті наступні вулиці:
з 5:00 до 22:00
- вул. Алли Тарасової,
- вул. Мала Житомирська,
- вул. Трьохсвятительська,
- вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку),
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі),
з 8:00 до 10: 30
- бульвар Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги),
- площа Перемоги,
- з 8:00 до 11:00
- вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого),
- вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської),
- вул. Жилянська,
- вул. Велика Васильківська (від вул. фізкультури до Бессарабської площі),
з 8:00 до 12:00
- вул. Володимирська (від вул. Софіївської до бульвару Шевченка),
- бульвар Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської),
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. Лисенка),
- вул. Хрещатик,
- Європейська площа,
- Музейний провулок,
- вул. Грушевського,
з 8:00 до 12:30
- Петровська алея,
- Паркова дорога,
- Алея Героїв Крут,
з 8:00 до 15:30
- вул. Нижній Вал,
- вул. Глибочицька,
- Глибочицький проїзд,
з 8:00 до 16:00
- вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської),
- вул. В'ячеслава Чорновола,
- вул. Січових Стрільців,
з 8:30 до 13:00
- Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона),
- вул. Лаврський,
- вул. Запечерная,
- бульвар Дружби народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької),
- обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ра Дружби Народів),
з 8:45 до 13:00
- проспект Соборність,
- вул. Сверстюка,
- Русанівський канал,
- вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона),
- Русанівська набережна (від вул. ентузіастів до мосту Патона),
з 8:45 до 13:30
- Набережне шосе (в напрямку моста Патона),
з 8:45 до 15:30
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі),
з 9:00 до 14:30
- вул. Трухановська,
з 9:30 до 14:30
- обмеження руху на північному мосту (у напрямку проспекту Бандери),
з 9:30 до 15:30
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку мосту Патона),
- Гаванський міст,
- Парк Муромець.