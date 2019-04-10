Центр Киева вечером остановился в пробках

В Киеве вечером, 10 апреля, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Движение затруднено преимущественно в центре города на улицах Крещатик, Большая Житомирская, Прорезная, Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Дегтяревская, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, улице Вадима Гетьмана, а также на Большой Окружной дороге.

Также пробки зафиксированы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Славутич".

Пробки образовались на мосту Метро, Южном и Северном мостах.

На правом берегу движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, проспекте Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Ранее сообщалось, что в Киеве с 10 до 30 апреля будут действовать ограничения движения транспорта на улице Ивана Федорова.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок".