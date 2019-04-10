ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Центр Киева вечером остановился в пробках

Новости » Общество    10.04.2019 - 18:25
Центр Киева вечером остановился в пробках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, движение затруднено на мостах

В Киеве вечером, 10 апреля, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Движение затруднено преимущественно в центре города на улицах Крещатик, Большая Житомирская, Прорезная, Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Дегтяревская, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов, улице Вадима Гетьмана, а также на Большой Окружной дороге.

Также пробки зафиксированы возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Славутич".

Пробки образовались на мосту Метро, Южном и Северном мостах.

На правом берегу движение затруднено на проспекте Николая Бажана, Днепровской набережной, проспекте Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Ранее сообщалось, что в Киеве с 10 до 30 апреля будут действовать ограничения движения транспорта на улице Ивана Федорова.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок".

В Киеве в предпринимателя стреляли пять иностранцев Водителей в Киеве предупредили о пробках из-за ремонта на мостах
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины КиевКиевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь