Центр Києва увечері зупинився в заторах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, рух ускладнений на мостах

У Києві увечері, 10 квітня, утворились численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Рух ускладнено переважно у центрі міста на вулицях Хрещатик, Велика Житомирська, Прорізна, Велика Васильківська, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, Юрія Іллєнка.

Крім того, затори спостерігаються на Повітрофлотському проспекті, вулиці Дегтярівська, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів, вулиці Вадима Гетьмана, а також на Великій Окружній дорозі.

Також пробки зафіксовані біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Славутич".

Затори утворилися на мосту Метро, Південному та Північному мостах.

На правому березі рух ускладнений на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Раніше повідомлялося, що у Києві із 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова.

РБК-Україна писало, що у Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна неподалік станції метро "Академмістечко".