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Центр Киева сковали пробки

Новости » Общество     15.11.2019 - 08:25
Центр Киева сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, улице Набережно-Рыбальская

В пятницу, 15 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на автодорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте.

Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, улице Набережно-Рыбальская, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Крещатицкая, улице Семена Скляренко, улице Богатырская.

Центр Киева сковали пробкиФото: пробки на правом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на четырех мостах: Северном, Дарницком, Южном и моста имени Патона.

На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, Дарницком шоссе.

Центр Киева сковали пробкиФото: пробки на левом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве с 13 по 20 ноября частично ограничено движение на улице Владимирская.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

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