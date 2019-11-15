Центр Києва скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Рибальська

У п'ятницю, 15 листопада, у Києві утворились значні пробки на автодорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті.

Також ускладнений рух транспорту на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська.

Фото: пробки на правому березі Києва (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на чотирьох мостах: Північному, Дарницькому, Південному та мосту імені Патона.

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Дарницькому шосе.

Фото: пробки на лівому березі Києва (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві з 13 до 20 листопада частково обмежений рух на вулиці Володимирська.

РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.