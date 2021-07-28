Центр Киева сегодня снова перекроют из-за празднования Крещения Руси

Так, патрульные сегодня перекриють движение на улице Трехсвятительской. В этом районе правоохранители будут обеспечивать безопасность и правопорядок.

"Призываем всех участников не нарушать правопорядок, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности", - заявили в полиции.

Отметим, сегодня в 08:30 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе начнется божественная литургия с участием настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, а в 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

Патрульная полиция также опубликовала схему перекрытия: