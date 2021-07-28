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Центр Києва сьогодні знову перекриють через святкування хрещення Русі

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні знову будуть вводити обмеження руху в центральній частині міста. Це пов'язано зі святковими заходами з нагоди 1033 річниці хрещення Русі-України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Так, патрульні сьогодні перекриють рух на вулиці Трьохсвятительській. В цьому районі правоохоронці будуть забезпечувати безпеку та правопорядок.

"Закликаємо усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки", - заявили в поліції.

Зазначимо, сьогодні о 08:30 у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почнеться божественна літургія за участі предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, а об 11:00 відбудеться молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Патрульна поліція також опублікувала схему перекриття:

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