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Центр Киева сегодня перекроют из-за крестного хода в честь годовщины крещения Украины-Руси

Автор: Александр Белоус

Во вторник, 27 июля, в центре Киева будет запрещено движение всех видов транспорта. Ограничения вводятся в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Украины-Руси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, с 06: 00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Герои Крут).

Из 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
  • на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
  • на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Пресс-служба также приводит рекомендованные маршрутами объезда.

Напомним, 27 июля на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Начало в 13:00. После завершения молебна состоится большой крестный ход в Киево-Печерскую лавру.

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