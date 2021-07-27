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Центр Києва сьогодні перекриють через хресний хід на честь річниці хрещення України-Русі

Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 27 липня, у центрі Києва буде заборонено рух усіх видів транспорту. Обмеження вводяться у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За даними прес-служби, із 06:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Із 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
  • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Прес-служба також наводить рекомендовані маршрутами об’їзду.

Нагадаємо, 27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після завершення молебну відбудеться великий хресний хід до Києво-печерської лаври.

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