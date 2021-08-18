Центр Киева сегодня перекроют: график движения
Киев, Среда 18 августа 2021 07:42
Сегодня в Киеве перекроют движение транспорта из-за репетиции парада войск ко Дню Независимости. В частности, во время тренировок будет ограничен доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.
С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:
ул. Академика Туполева,
просп. Победы,
Маршала Рыбалко,
ул. Вячеслава Чорновила,
ул. Старовокзальной,
ул. Жилянской,
ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:
ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. к ул. Крещатик),
ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской к Майдану Независимости),
ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пер.),
Петровской Аллее,
Парковой дороге,
Владимирском спуске,
Боричевом спуске,
ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе к Нижнему Валу),
Набережном шоссе (от Днепровского спуска к ул. Набережно-Крещатицкой).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:
ул. Нижний Вал,
ул. Глыбочицкой,
Глибочицком проезде,
ул. Вячеслава Чорновила,
просп. Победы,
ул. Старовокзальной,
ул. Жилянской,
ул. Антоновича.